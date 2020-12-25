ليبيا – رد وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش على التصريحات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، قائلا بأن من وصفهم بـ”قوات الجيش الليبي” (مسلحي الوفاق) مستمرون بإحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي يرعاه المجتمع الدولي.

النمروش وفي تصريحات صحفية نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أضاف:” مجرم الحرب خليفة حفترحاول أكثر من مرة خرق الاتفاق وأن عملية التحشيد مستمرة من جانبه”، لافتًا إلى أنهم مستعدون لصد أي عدوان والرد دون هوادة على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين.

وشدد النمروش في ختام حديثه بأنهم لن يقبلوا بأي مبادرة تعطي غطاء لما وصفها بـ”جرائم حفتر” في ترهونة وزرع الألغام في جنوب طرابلس، مشيرًا إلى أنهم لن يتخلوا عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا، حسب قوله.

وتأتي تصريحات النمروش بعد العديد من التصريحات المتضاربة تارة مع السلام وإتفاق 5+5 العسكري وتارة اخرى مع الحرب والسيطرة على كامل التراب الليبي بالقوة!.

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