ليبيا- عبر الباحث السياسي عز الدين عقيل عن انتقاده الشديد لتعامل المجتمع الدولي مع ملف تعيين مبعوث أممي جديد خلفا للمستقيل في مارس الماضي غسان سلامة.

عقيل أشار خلال تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى الموافقة العلنية لدول ذات مسؤولية أخلاقية وحامية للسم والأمن الدوليين على تعيين البلغاري نيكولاي ميلادينوف مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا وعملها على إرهابه ودفع للاعتذار عن قبول المهمة سرا.

وأضاف أن الحياء يمنعه من وصف هذه الدول بما تستحقه من صفات لإقدامها على فعلتها هذه مع ميلادينوف.

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