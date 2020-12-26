أوزيل يرد بكلمة واحدة حول نيته الانتقام من أرسنال

أوزيل يرد بكلمة واحدة حول نيته الانتقام من أرسنال

إنجلترا – رد الألماني، مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على إمكانية انتقاله إلى صفوف الغريم التقليدي، توتنهام هوتسبير، في المستقبل.

وفتح أوزيل باب النقاش مع متابعيه على “تويتر”، حيث سأله أحد المشجعين عما إذا كان سيوقع مع توتنهام، ورد الألماني بكلمة واحدة هي “لا”.

وأكد أوزيل أنه يتمنى أن يتمكن من مساعدة أرسنال، خلال الفترة الحالية، التي تشهد تراجعا كبيرا على صعيد النتائج.

وتم استبعاد أوزيل (32 عاما) من قائمتي الفريق اللندني المحلية والأوروبية، هذا الموسم، وأراد النادي التخلص منه، إلا أن اللاعب لا يزال مستمرا في ملعب “الإمارات”.

ومن المتوقع أن يتخذ أوزيل قراره بالرحيل عن النادي اللندني، إذا لم يقيده المدير الفني، الإسباني ميكيل أرتيتا، في قائمة الفريق، في يناير المقبل.

المصدر: وكالات

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