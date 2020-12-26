إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود اللبنانية صباح اليوم، ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية للجيش على الحدود.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “خلافا للادعاءات، لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة ضد القوات الإسرائيلية”، موضحا أن “جيش الدفاع يعمل بطرق مفاجئة، ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود”.

وكانت قناة “الميادين” اللبنانية قد أفادت بـ”انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة” الحدودية.

كما أشارت قناة “الجديد” اللبنانية إلى أن “انفجارا وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل، قبالة بلدة العديسة – قضاء مرجعيون، بدورية للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج التقني، أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري”.

كما قالت إن “الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وقد أدى الى وقوع إصابات في صفوف جنود العدو”.

وذكرت “الجديد” نقلا عن مراسلها أنه “قد سمع صراخ الجنود قبل ان تصل سيارات إسعاف العدو الى المنطقة، فيما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية”.

المصدر: RT + “الجديد” + “الميادين”

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