العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أنها تهدف إلى رفع انتاجها من النفط إلى ستة ملايين برميل يومياً بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الانتاج الحالي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، في بيان صحفي، إن “مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي تهدف الى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من المؤانى الجنوبية، من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 24 خزانا بطاقة 58 ألف متر مكعب”.

وأضاف أن “هذه المشاريع تهدف إلى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3.5 مليون برميل يومياً، إلى 6 ملايين برميل بعد عام 2023”.

وأشار حطاب إلى أن “خطط الوزارة تهدف أيضاً إلى تنفيذ مشروع الانبوب البحري من مستودع الفاو الى مؤانى الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية”.

المصدر: RT

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