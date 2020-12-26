ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن اللجنة العسكرية الليبية 5+5 أجرت تبادلًا للأسرى من كلا الطرفين أمس الجمعة، في منطقة الشويرف جنوب غربي البلاد، وفقًا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

المحجوب أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن الجيش مستمر في تنفيذ تعهداته وقراراته التي صدرت عن اللجنة العسكرية في اجتماعاتها داخل البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجينيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتحفظ عن ذكر عدد الأسرى الذين جرى تبادلهم، أما حول تنفيذ عملية التبادل الآن في ظل التحشيد من المليشيات شرقي مصراتة، شدد على أن الجيش جاهز لاتخاذ ما يلزم، ويتعامل مع كل الاحتمالات، لافتًا إلى أن الجيش لن يقبل ببقاء الأتراك وقواعدهم في البلاد.

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