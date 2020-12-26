ليبيا – وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة؛ حيث غيرت طائرته وجهتها في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة.

مصادر مقربة من دفاع الوفاق أفادت بأن أكار سيزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة، لحضور حفل تخريج دفعة من مسلحي الوفاق دُرّبت من قبل العسكريين الأتراك في طرابلس ومصراتة.

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان وزارة الدفاع التركية أمس الجمعة عن إنتهاء عسكرييها من تدريب مجموعة من مسلحي الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة ومدفعية الميدان.

وأضافت بأن القوات التركية في ليبيا تواصل ضمان تدريب من وصفتهم بـ”الجيش الليبي” ،في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين أنقرة والسراج.

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