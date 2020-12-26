ليبيا – كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض على طريقة الكشف عن السُفن التجارية القادمة إلى ميناء الخمس وعلى الطاقم المصاحب لها.

الوطني لمكافحة الأمراض أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الكشف يكون على الطاقم عن طريق وحدة الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالفحص الحراري، وذلك عن طريق جهاز قياس درجات الحرارة؛ للتأكد من عدم وجود حرارة لدى أطقم السفينة والتأكد من عدم وجود حالات اشتباه، وخلوها من فيروس كورونا، وكذلك خلو السفينه من القوارض.

وأشار المركز إلى أن الكشف يكون خارج الميناء بحوالي ثلاثة أميال من الرصيف المخصص لرسو السفن في “منطقة المخطاف”، ومن ثم أعطائها الإفراج الصحي والسماح لها بالدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.

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