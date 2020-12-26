ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن التصعيد الحالي سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات “الإخوانية”، التي تعد سببَ أزمة ليبيا وانحراف “ثورة فبراير”، بدعمها “الإسلام السياسي” بكل وسائل الإقصاء، بما فيها الأعمال الإرهابية.

أوحيدة أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن تركيا وجدت ضالتها في الحكومة الضعيفة المرتمية في أحضان مليشيات الإرهاب والفساد المسيطرة على الغرب الليبي، مقابل انتفاض الشرق الليبي الذي عانى من الإرهاب إلى أن تخلص منه بفضل تضافر أبنائه حول القيادة العسكرية الشجاعة، والتفاف التيار الوطني حولها؛ حتى بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من 80 % من ليبيا بدعم إقليمي ودولي.

وبيّن أن الجماعات المؤدلجة تتخذ تركيا رأس حربة بدعم لوجستي قطري لتنفيذ أجندتها خلال العامين الماضيين، في غياب الحنكة والحكمة السياسية في الشرق، حيث كان ينبغي استغلال ذلك النصر لأيجاد حل سياسي بجنب البلاد حرب 2019.

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