إنجلترا – أفاد الاتحاد الدولي لمحترفي التنس، إن البريطاني آندي موراي، سيبدأ مسيرته في الملاعب في موسم 2021، في دورة “ديلراي بيتش” الأمريكية، بعد قبوله بطاقة دعوة للاشتراك المباشر في البطولة.

ويحتل موراي، المصنف أولا عالميا سابقا، المركز 122 عالميا حاليا، وسينضم في “ديلراي بيتش” إلى حامل اللقب، رايلي أوبيلكا، وإلى الأمريكي الأعلى تصنيفا، جون إيسنر، والكندي ميلوش راونيتش.

وستقام البطولة ما بين 7 و13 يناير المقبل، بعد تغيير موعدها المعتاد في فبراير، لتدخل ضمن البطولات الإعدادية لأستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في الثامن من فبراير المقبل، متأخرة ثلاثة أسابيع عن موعدها التقليدي، بسبب الإجراءات الصحية المطبقة في أستراليا.

وغاب موراي (33 عاما)، عن معظم بطولات موسم 2020 بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ، وواجه صعوبات لدى عودته للملاعب بعد توقف البطولات بسبب فيروس كورونا، وخسر في الدور الثاني لأمريكا المفتوحة، قبل أن يخسر في الدور الأول لفرنسا المفتوحة.

المصدر: رويترز

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