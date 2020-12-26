ليبيا – اعتبر النائب المصري أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي لنص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيًا، اعترافًا رسميًا بالاتفاق، وصفعة قوية على وجه النظام التركي ممثلًا فى رجب طيب أردوغان.

أباظة أشاد فى بيان له اصدره اليوم السبت وفقًا لوكالة الأنباء التابعة للحكومة الليبية بالتعاون والعلاقات التاريخية بين القاهرة وأثينا، والتي سيكون لها آثارها الإيجابية لصالح التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن موقع الأمم المتحدة، قد نشر الاتفاق ممهورًا بختم المنظمة، مشيرًا الى أن هذا الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

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