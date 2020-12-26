تركيا – أغلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسابا لمنظمة لجنة التوجيه الوطنية التركية الأمريكية (TASC)، بعد هجوم تعرض له أنيس كانتر، لاعب كرة السلة الأمريكية، التركي الأصل.

جاء هذا الإغلاق ردا على دعوة لجنة “TASC” بتسليم عضو رابطة كرة السلة الأمريكية أنيس كانتر، وحملات إلكترونية سلبية وصفت كانتر بـ”الإرهابي”، يقودها أعضاء في اللجنة، حيث أغلق “تويتر” مجموعة من الحسابات، بحسب صحيفة “زمان” التركية”.

وعاد حساب “TASC” للعمل في وقت سابق من اليوم.

من جانبه، أشار سفير تركيا لدى واشنطن، سيردار كيليش، إلى أن “قرار تعليق حساب TASC غير مقبول، وهو انتهاك واضح لحرية التعبير، ويجب التراجع عنه في أسرع وقت ممكن.

وانطلقت الحملة الإلكترونية ضد كانتر، عقب نشر الأخير صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على عبر حسابه في “تويتر”، ضمن تصميم غلاف لمجلة “تايم،” تحت عنوان “إرهابي العام”، حيث أرفق كانتر كلمة “تهانينا” مع الصورة.

جدير بالذكر أن السلطات التركية ألغت جواز سفر أنيس كانتر في عام 2017، بعد أن صنفت “كانتر” ضمن العناصر الإرهابية، بسبب اتهامه أردوغان بتدير محاولة انقلاب 2016، ودفاعه عن حركة الخدمة، وطلبت أنقرة مرارا من واشنطن تسليمه، وفقا لـ”زمان”.

المصدر: RT + صحيفة “زمان” التركية

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