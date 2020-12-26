روسيا – أفاد ديوان المحاسبة الروسي في تقرير له إن الحكومة الروسية ستنفق ما قيمته 15.3 تريليون روبل (حوالي 207 مليار دولار) على مدى خمس سنوات للحد من الفقر وتعزيز الدخل الحقيقي للمواطنين.

ووفقا للوثيقة، التي أصدرها الديوان أمس، فإن الإجراءات، التي سيتم تنفيذها عبر المشاريع الوطنية والفيدرالية وكذلك برامج الدولة، من المقرر أن تساعد في تقليل الفقر.

وأشارت تقديرات المحللين إلى أن مستويات الفقر ستنخفض بنسبة 2.32%، في حين أن الدخل الحقيقي المتاح سيزيد بنسبة 1.04%.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيتم تخصيص أكثر من 39 تريليون روبل (نحو 520 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ الخطة الوطنية، وهي خطة تنموية شاملة.

المصدر: RT

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