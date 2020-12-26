إنجلترا – أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أنه لن يجبر نجم فريقه، محمد صلاح على البقاء إذا أراد الرحيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يجد سببا يدفع النجم المصري لمغادرة “الريدز”.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد وست بروميتش ألبيون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي المقررة غدا الأحد: “أعتقد أن السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس (يبتسم)، هل يمكن أن يكون هناك سبب آخر؟.

وأضاف: “ليفربول هو أحد أكبر الأندية في العالم. نحن ندفع رواتب جيدة للاعبين، لدينا ملعب رائع ومشجعون متميزون في جميع أنحاء العالم. ألواننا حمراء وهو أجمل لون على أي حال، فأين الأسباب؟”.

وتابع كلوب موجهة رسالة “مبطنة” لصلاح: “لا يمكنك إجبار اللاعبين على البقاء.. نجري تغييرات ونجلب لاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين المغادرة فلن نقف في طريقه. أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون ذلك (الرحيل)”.

وأثار صلاح التكهنات بشأن مستقبله مع ليفربول، بعد أن أبدى استياءه من عدم منحه شارة قيادة “الريدز” في مباراة ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا، كما لمح في مقابلة مع صحفية “آس”، إلى إمكانية انتقاله مستقبلا إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد.

ولم يؤثر أي شيء في أداء صلاح على أرض الملعب هذا الموسم، فقد سجل 13 هدفا في الدوري، وغاب عن مباراة واحدة فقط لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل إنها أفضل حتى من موسمه الأول مع ليفربول عندما سجل 32 هدفا في 38 مباراة، بعدما أحرز 12 هدفا في نفس المرحلة الـ14.

المصدر: .goal.com

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