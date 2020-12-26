روسيا – أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، للصحفيين امس، إن سعر برميل النفط في نطاق 45 – 55 دولارا هو الأمثل بالنسبة لروسيا لإستعادة مستويات الإنتاج.

وكان إنتاج روسيا من النفط قد انخفض في إطار اتفاق “أوبك+”، الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي لدعم أسواق النفط في ظل أزمة فيروس كورونا.

كذلك أعرب نوفاك، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الطاقة الروسي، عن دعم بلاده لزيادة إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك+” بمقدار 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من فبراير 2021.

وأضاف نوفاك أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق النفطية، وذلك خلال اجتماع المجموعة المقرر انعقاده في يناير 2020 لكبار منتجي النفط في العالم، حيث سيتم بحث الأوضاع في سوق النفط.

ويجري حاليا تداول سعر برميل النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، ولكن أسواق النفط تتعرض لضغوطات بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الخام.

واتفقت دول مجموعة “أوبك+” في أبريل الماضي على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية، ومنذ الاتفاق قلصت المجموعة تدريجيا التخفيضات، ومن المخطط أن يتم تقليص التخفيضات بواقع 500 ألف برميل يوميا في يناير المقبل، أي أنه سيتم ضخ هذه الكمية الإضافية إلى سوق النفط.

المصدر: نوفوستي

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