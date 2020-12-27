الجزائر – أكد أسطورة الكرة الجزائرية ،رابح ماجر، إن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يعتبر فخر العرب وإفريقيا.

وأضاف ماجر في تصريح لبرنامج “جمهور الثالثة” الذي يبث عبر قناة “أون تايم سبورت 2” المصرية: “صلاح لاعب مميز وهو فخر العرب”.

وتابع: “يقوم بعمل كبير في ليفربول ويعتبر من أفضل لاعبي العالم، وأتمنى له التوفيق، فهو لا يمثل مصر فقط، بل يمثلنا جميعا كعرب”.

وأردف مدرب منتخب الجزائر السابق: “صلاح تطور كثيرا مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب”.

وعن رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول والانتقال لريال مدريد أو برشلونة، قال ماجر: “وحده (صلاح) هو صاحب هذا القرار ومعه ليفربول الذى من حقه الموافقة أو رفض رحيل اللاعب، طالما يرتبط بعقد معه”.

وختم كلامه: “أتمنى من صلاح أن يحقق كل ما يتمناه مستقبلا، ونحن بصفتنا لاعبين قدامى سنواصل دعمه”.

وكان صلاح، عبر في مقابلة مع صحيفة “آس” الإسبانية مطلع الأسبوع الماضي، عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وتحدث مواطنه، النجم محمد أبو تريكة، عن عدم شعور صديقه صلاح بالسعادة في ليفربول، مما عزز تكهنات في وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن رغبة الفرعون المصري في الرحيل.

المصدر: OnTime Sports

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