ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس السبت في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشايخ وحكماء ونشطاء بلدية سرت، بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة كل من زايد هدية، و حسن الزرقة.

الثني ناقش مع الوفد خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أوضاع البلدية وأبرز المشاكل والاختناقات التي تعانيها إضافة إلى أبرز احتياجاتها.

وأكد العمل على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها البلدية ، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجات البلدية وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.

بدورهم، ثمنوا أعيان ومشائخ وحكماء سرت دور الحكومة الليبية في تذليل كافة الصعاب أمام المواطن، وما تبذله من جهد لأجله في هذا الظرف الذي تعانيه الحكومة من نقص في الإمكانيات وانعدام للإيرادات.

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