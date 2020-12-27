إنجلترا – حقق نادي إيفرتون فوزا صعبا وثمينا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه جيلفي سيجوردسون، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 80.

وأصبح رصيد إيفرتون 29 نقطة من 15 مباراة، وبات على بعد نقطتين من جاره وغريمه ليفربول المتصدر، الذي يستضيف وست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، بينما بقي شيفيلد دون انتصار وبرصيد نقطتين فقط في أسفل الترتيب.

المصدر: RT

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