إنجلترا – منع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه من التسوق في المتاجر، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع تزايد العدوى في أنحاء البلاد.

وقال مدرب وولفرهامبتون، البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، قبل مباراة فريقه مع توتنهام مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ15 من الدوري: “لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم”، أي من أجل اللاعبين.

وأضاف :”علينا تجنب أي نوع من المخاطر، لأن لدينا فريقا صغيرا، ولدينا مشاكل مع بعض اللاعبين الغائبين. لا يمكننا تحمل خسارة أي لاعب، نقول لهم بشكل يومي لا تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حذرا”.

وكان النادي، طلب من اللاعبين تجنب المتاجر الكبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق بين مارس ومايو الماضيين.

وأشار سانتو إلى أن “طاقم المطبخ لدينا يضع صندوقا كبيرا من الأشياء الأساسية التي نحتاجها. خلال ذروة انتشار الوباء، كان يضل (الصندوق) للجميع. وعندما تحسن الوضع قلنا للاعبين لكم حرية التسوق بأنفسكم”.

وختم: “لكن الآن مع ارتفاع الإصابات، ومع هذه الطفرة الجديدة التي تقلق الجميع، سنعود إلى السابق مجددا (منع اللاعبين من التسوق). الأمر يتعلق بحماية أنفسنا”.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو وموظفو الدوري الإنجليزي الممتاز لاختبار “كوفيد-19” مرتين أسبوعيا في المناطق الخاضعة لقيود المستوى الرابع، بحسب لوائح السلطات البريطانية.

المصدر: أ ف ب

Share and Enjoy ! 0 Shares