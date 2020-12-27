ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن تركيا لا تؤمن بمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لترسيخ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد “الاماراتية اليوم الأحد أشار إلى التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار بعكس الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي لا تمتلك مؤسسة عسكرية لكن أموال ومكاتب تقودها ميليشيات مسلحة تسيطر على القرار السياسي والعسكري بالمنطقة الغربية.

وأكد أن هدنة وقف إطلاق النار لن تجد أي قبول من الجانب التركي، متوقعاً اندلاع حرب خلال الأيام المقبلة والهدف منها بسط سيطرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على كل التراب الليبي وخاصة منطقة الهلال النفطي.

وأشار إلى وجود دعم دولي لتركيا من بعض الدول، مؤكداً أنه يخشى على مصر لأن ما تقوم به تركيا يستهدف الأمن القومي المصري بشكل مباشر لاستهداف أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن تونس تعاني أيضاً انهياراً سياسياً واقتصادياً،وهو ما يدفع بالبلاد نحو فوضى خلاقة.

السعيدي بيّن أن زيارة الوفد التركي استعداد لإشعال فتيل الحرب في ليبيا، مؤكداً أن الشعب الليبي سيتصدى لأي تحركات تركية تهدف لاحتلال البلاد، لافتاً إلى أن الجانب التركي يسعى إلى تقوية الاقتصاد الذي ينزف منذ سنوات أمام الدولار واليورو.

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