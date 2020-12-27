ليبيا- سلط تقرير تحليلي مقتضب أعدته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الضوء على ما أسمته بتبادل التصريحات التصعيدية بين طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن كلمة قائد الجيش المشير خليفة حفتر ونظيرتها لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمناسبة العيد الـ69 للاستقلال مثلت نوعا من التصعيد المتبادل والحرب الكلامية التي قد تهدد تفاهمات الهدنة بين الجانبين.

ونقل التقرير عمن وصفها بمصادر ليبية مطلعة تأكيدها تحقق اتصالات إقليمية ودولية مكثفة خلال الساعات الماضية مع المشير حفتر والسراج لإقناعهما بوقف التصعيد الذي يهدد بانهيار الهدنة، مبينًا وجود مساع أميركية وأممية لتحقيق التهدئة بين الطرفين لتأمين أجواء ملائمة لعقد اجتماع حاسم للجنة “5+5”.

هذا وكان قائد الجيش المشير خليفة حفتر قد أكد خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال أهمية مواجهة المحتل التركي فيما رد السراج في كلمته في ذات المناسبة بدعوة الجميع لمراجعة مواقفهم وأن يدركوا أن الفرصة المتاحة لتحقيق الاستقرار قد لا تتكرر.

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