ليبيا- أعلن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المتطرفة شروعه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحلل السياسي الموالي لحكومة الوفاق فرج دردور .

بيان صادر عن إدارة الإعلام بالحزب السبت طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن ” هذه الإجراءات تأتي لاتهام دردور المقيم في تركيا بالتحريض على العنف مبينة فيه متابعتها لما ورد من تصريحات وردت على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التي اتهم فيها حزب العدالة والبناء “زورا” بأكاذيب عارية عن الصحة فضلا عن ممارسته التضليل “.

وأضاف التصريح أن “دردور تعدى في تصريحاته حالة الكذب والافتراء ليصل لوضع التحريض الصريح على العنف ضد أعضاء الحزب ومقره وهو تصرف يخالف القانون والأخلاقيات ويظهر الانحدار الخطير في مستوى الخطاب الإعلامي الذي يتبعه المعني وأمثاله لا سيما وأنه دائما ما يقدم نفسه على أنه أستاذ جامعي ومحلل سياسي ” .

وأعلنت إدارة الإعلام في حزب العدالة والبناء في تصريحها أن المكتب القانوني في الحزب قد باشر في تقديم شكوى لدى النائب العام ضد دردور بتهمة التحريض على العنف إلحاقا بالقضايا المرفوعة حاليا من الحزب ضد الصحافي محمد بعيو المعروف بانتقاد الإخوان المسلمين ونعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث الذي شن هجمات لاذعة على هذه الجماعة بعد الإجراءات القانونية التي شرع الحزب سابقا في اتخاذها ضدهما بذات التهمة الموجهة لدردور

وزعم تصريح الحزب الإخواني ترحيبه بحرية التعبير والنقد بعيدا عن الكراهية والتحريض على العنف مع تأكيده على أن حملات التضليل والتخوين والتهديد الموجهة للحزب لانحيازه لمبدأ الحوار والتوافق وإنهاء الحروب ووقف نزيف الدم في البلاد ولم شمل الليبيين والحفاظ على مقدراتهم ، متجاهلًا إنخراطه وقناته ليبيا بانوراما في تاريخ طويل من التحريض والكراهية وخاصة إبان فترة فجر ليبيا .

واختتم التصريح بالتأكيد على أن هذه الحملات لن تثني الحزب عن الاستمرار في بذل كل جهوده وتسخير كل إمكاناته لأجل إنهاء الانقسام وفعل كل ما من شأنه لإنهاء الأزمة التي يعيشها الوطن.

بدوره حمل دردور ما عبر عنه برئيس منظمة الإخوان المسلمين المسمى حزب العدالة والبناء في طرابلس محمد صوان مسؤولية أي سوء يتعرض لها مبينا في تدوينة لها في على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن صوان وابن اخته محمد غميم مدير قناة ليبيا بانوراما يسبانه ويتهجمان عليه عبر صفحات منظمتهم غير الشرعية ( الإخوان ) .

وأضاف دردور أن صوان يريد أن يحكم بالقوة وبأسلوب التهديد والوعيد وقال أن رسائل غميم الموجهة له ما زالت مسجلة لديه مؤكدا أن صوان يعمل من دون ترخيص يجيزه دستور لم يصدر ولا يفصح عن مصادر تمويله ومع هذا يتمادى في غيه ويتسخدم كل الوسائل والعلاقات العامة من خلال الموظفين اذلين زرعهم في مفاصل الدولة والوزارات ليهدد الدردور ويتوعده بالويل والثبور.

وشدد دردور على عدم سكوته واستمراه في تنوير الشعب الليبي بشأن كون الحزب منظمة إرهابية تمارس الإرهاب الفكري وتمثل وكرا للدسائس والمؤامرات وإشعال الحروب وليس لها أي علاقة بممارسة السياسة لأنها لا تملك أي رصيد شعبي بدليل رفضها للانتخابات ودخولها في صفقات المحاصصة.

المرصد – متابعات

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