العراق يشهد انخفاضا غير مسبوق في وفيات وإصابات كورونا

العراق يشهد انخفاضا غير مسبوق في وفيات وإصابات كورونا

العراق – سجل العراق هذا الأسبوع أعدادا منخفضة بشكل غير مسبوق لإصابات ووفيات فيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الصحة العراقية امس السبت.

وأعلنت الوزارة تسجيل 836 إصابة إضافية السبت، بحسب التقرير اليومي الصادر عنها، من بين 35 ألف فحص، و12 وفاة، فيما شفي 1390 شخصا من المرض.

وكان العراق سجل الخميس 7 وفيات فقط ونحو 1100 إصابة إضافية وفق الوزارة، والسبت هو المرة الأولى منذ أشهر التي ينخفض فيها عدد الإصابات اليومية عن الألف.

وبلغ تفشي الوباء ذروته في العراق في نهاية سبتمبر بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة خلال يوم واحد، ثم تراجع عدد الإصابات اليومية تدريجا ليستقر تحت نصف ذلك العدد طوال نوفمبر.

وفرض العراق الثلاثاء إجراءات وقائية جديدة لمنع انتشار السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا، أبرزها إغلاق الحدود البرية ومنع السفر إلى عدد من البلدان وإغلاق المطاعم والمرافق الاجتماعية لأسبوعين.

كما أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء أنها حجزت كمية من لقاحات “فايزر- بايونتيك”، وقالت وزارة الصحة إنها وقعت اتفاقا أوليا للحصول على 1.5 مليون جرعة من اللقاح مطلع 2021.

المصدر: “أ ف ب”

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