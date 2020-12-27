اللجنة الأولمبية المصرية تعلق كافة بطولات الصالات بسبب كورونا

مصر – أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، امس تعليق كافة البطولات التي تقام في صالات مغلقة، حتى إشعار آخر، وذلك لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وحسب اللجنة سيتم تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام “الكبسولة المغلقة” للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع.

ويشمل نظام “الكبسولة المغلقة” بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في مصر خلال يناير المقبل، فيما لا ينطبق على بطولات الدوري المحلية لبطولات كرة اليد، والسلة، والطائرة.

كما أ نه يتوجب على الاتحاد وفق البيان، تسليم المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

والجمعة، تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في مصر حاجز الألف، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021، الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

المصدر: “اليوم السابع”

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