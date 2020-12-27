اليمن – ‏أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية، الأحد، افتتاح مستشفى في محافظة الحديدة غربي اليمن، يستفيد منه 360 ألفا على الأقل.

جاء ذلك في تغريدات نشرها مكتب المنظمة الدولية عبر حسابه على تويتر.

وقال المكتب “افتتحت أطباء بلا حدود مستشفى للأم والطفل في مديرية ‎القناوص بمحافظة ‎الحديدة”.

وأضاف أن “المستشفى تم بناؤه لتقديم ‎الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في القناوص والمناطق المحيطة بها”.

وأشار إلى أنه “يُفترض أن يخدم المستشفى نحو 360 ألف نسمة، لكن أطباء بلا حدود مستعدة لاستقبال مرضى من مناطق أخرى لأن الاحتياجات الطبية كبيرة”.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأناضول

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