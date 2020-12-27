ليبيا – بحث عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بحضور رئيس جهاز مخابرات الوفاق عماد الطرابلسي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وأشارت داخلية الوفاق إلى أن الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

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