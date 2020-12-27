ليبيا – دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني إلى مقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة فيمابدا أنه ” تمويه ” على تصريح أردوغان بشأن نيته تنمية علاقاته مع إسرائيل .

ودعا الغرياني في ظهوره الأسبوعي عبر قناته ” التناصح ” إلى مقاطعة سلع البلدان التي وصفها بالمطبعة مع إسرائيل وعلى رأسهاالإمارات لأن ” صناعات الكيان الصهيوني تُصَدَّر الآن باسم شركات إماراتية ” حسب زعمه .

فيديو | الغرياني " أردوغان – نصره الله – هو ولي أمر المسلمين واقتصاد بلاده يتعرض لهجمة وحصار ومؤامرة فرنسية صليبية من خلفها الصهيونية " . يشار إلى أن الغرياني لم يوضح سبب عدم قفل #تركيا لسفارتها في #تل_أبيب أو طرد سفارة #إسرائيل من #أنقرة لإفشال هذه " المؤامرة ". #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/pKsdKU4PsZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 2, 2020

وأشاد الغرياني وكالعادة بتركيا ودورها إذ يطلق عليها لقب ” الحليف التركي ” ويصف أردوغان بلقب ” ولي أمر المسلمين ” في وقت تعد أنقرة أول دولة إسلامية مطبعة وتربطها علاقات مختلفة مع إسرائيل أهمها على المستوى المخابراتي كما أكد أردوغان أمس الجمعة بنفسه.

فيديو | أردوغان VS أردوغان : -علاقاتنا مع #إسرائيل مستمرة ونأمل الإرتقاء بها إلى مستويات أفضل . #ليبيا -وجهت ببحث سحب سفيرنا من #أبوظبي لأجل قضية #فلسطين والشعب الفلسطيني. #المرصد pic.twitter.com/KGgJVebtOV — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 25, 2020

وأضاف الغرياني قائلًا في تصريحاته المتناقضة كالعادة : ” ابتز الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته المغرب كما ابتز قبلها السودان، فاستجابت للتطبيع بعد أن جمدته سنين، واشترت بقضية القدس والمسلمين ثمنا قليلا ” ، إلا أنه لم يكشف في المقابل الثمن الكثير الذي تكسبه تركيا مقابل التطبيع مادام الآخرون باعو القدس بثمن قليل ! .

وفي المقابل ومع خوضه في هذا الموضوع ، تجاهل الغرياني في حلقته تركيا وتطبيعها مع إسرائيل بل وزيارة أردوغان يومًا ما قبر مؤسس الحركة الصهيونية ” ثيدرو هيرتزل ” فيالقدس عقب زيارة حميمية لصديقه الحميم آرييل شارون ، وفيما يطالب بدعم إقتصاد تركيا رغم أنها أكبر وأقدم مطبع يدعو لمقاطعة غيرها في آخر فصل من فصول متجارة الإسلاميين ورعايا أردوغان غير الأتراك بالقضية الفلسطينية .

المرصد – متابعات

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