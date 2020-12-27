 بعد دعوة أردوغان لتطوير علاقة تركيا مع إسرائيل .. الغرياني : يجب مقاطعة الإمارات – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيادعا المفتي المعزول الصادق الغرياني إلى مقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة فيمابدا أنهتمويهعلى تصريح أردوغان بشأن نيته تنمية علاقاته مع إسرائيل .

ودعا الغرياني في ظهوره الأسبوعي عبر قناتهالتناصحإلى مقاطعة سلع البلدان التي وصفها بالمطبعة مع إسرائيل وعلى رأسهاالإمارات لأنصناعات الكيان الصهيوني تُصَدَّر الآن باسم شركات إماراتيةحسب زعمه  .

وأشاد الغرياني وكالعادة بتركيا ودورها إذ يطلق عليها لقبالحليف التركي ” ويصف أردوغان بلقب ” ولي أمر المسلمين ” في وقت تعد أنقرة أول دولة إسلامية مطبعة وتربطها علاقات مختلفة مع إسرائيل أهمها على المستوى المخابراتي كما أكد أردوغان أمس الجمعة بنفسه.

وأضاف الغرياني قائلًا في تصريحاته المتناقضة كالعادة : ” ابتز الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته المغرب كما ابتز قبلها السودان، فاستجابت للتطبيع بعد أن جمدته سنين، واشترت بقضية القدس والمسلمين ثمنا قليلا ” ، إلا أنه لم يكشف في المقابل الثمن الكثير الذي تكسبه تركيا مقابل التطبيع مادام الآخرون باعو القدس بثمن قليل ! .

وفي المقابل ومع خوضه في هذا الموضوع ، تجاهل الغرياني في حلقته تركيا وتطبيعها مع إسرائيل بل وزيارة أردوغان يومًا ما قبر مؤسس الحركة الصهيونيةثيدرو هيرتزلفيالقدس عقب زيارة حميمية لصديقه الحميم آرييل شارون ، وفيما يطالب بدعم إقتصاد تركيا رغم أنها أكبر وأقدم مطبع يدعو لمقاطعة غيرها في آخر فصل من فصول متجارة الإسلاميين ورعايا أردوغان غير الأتراك بالقضية الفلسطينية .

المرصد – متابعات

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