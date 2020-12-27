ليبيا – أعدت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء تقريرًا تحليلاً بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا حمل عنوان “الوضع في البلاد يتطور نحو السلام وليس باتجاه الحرب”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط “غريغوري لوكيانوف” تأكيده أن حالة التصعيد والتحشيد العسكري في ليبيا التي يغذيها الإعلام لا تمثل حقيقة الأوضاع في البلاد التي تتجه نحو السلام في ظل الوساطات المصرية والمغربية والأميركية النشطة.

وأضاف “لوكيانوف” أن هذه الوساطات تعمل على تنظيم المرحلة الانتقالية في ليبيا على 3 مسارات سياسية وعسكرية، مبينًا أن حالة الاستقطاب العسكري تمثل نوعا من المساومة للتمسك بمصالح الأطراف المتنازعة في حين أن إمكانات التفاوض لم تستنفد بعد فالأمر الجيد هو احترام هذه الأطراف للمفاوضات.

وأشار “لوكيانوف” إلى أن الشكوك الموجودة بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام المقبل لم تحل دون تحركات إنشاء التحالفات وفرق العمل وبرامج العمل وقوائم المرشحين مؤكدا أن الخلافات الأساسية المتمثلة بالوجود الأجنبي وتوحيد القوات المسلحة من الممكن أن تتم عبر المفاوضات.

واختتم “لوكيانوف” تحليلاته بالتأكيد على مسألة اهتمام الأطراف المتنازعة بالمفاوضات أكثر من اهتمامها بالحرب لأن المسار التفاوضي سيجد حلال لعديد المشاكل ومنها الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب المرتكبة مستبعدا استئناف العمليات القتالية الكبرى في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ترجمة المرصد – خاص

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