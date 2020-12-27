حملة التطعيم الشامل ضد كورونا في بريطانيا تنتظر الضوء الأخضر

حملة التطعيم الشامل ضد كورونا في بريطانيا تنتظر الضوء الأخضر

إنجلترا – أكدت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، إنه يجب إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتا لإجراء مراجعة لبيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ضد فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: “يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم، ويجب أن ننتظر توصياتها”.

وكانت المتحدثة ترد على تقرير لصحيفة صنداي تليغراف الذي أفاد بأن بريطانيا ستطرح اللقاح اعتبارا من الرابع من يناير وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

المصدر: رويترز

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