روسيا – أظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب صعدت في أسبوع بواقع 6.5 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقد بلغت الاحتياطيات في 18 ديسمبر الجاري 593.6 مليار دولار، بعدما كانت عند 587.1 مليار دولار بتاريخ 11 ديسمبر 2020.

وقال البك المركزي الروسي في بيان أمس إن نمو الاحتياطيات في الفترة من 11 ديسمبر وحتى 18 من الشهر نفسه كان مدعوما بـ “إعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب”.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: RT

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