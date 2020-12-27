ليبيا – أكد الباحث السياسي الليبي جمال شلوف رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث أن زيارة الوفد العسكري التركي إلى طرابلس مرتدياً الزي العسكري هي رسالة واضحة إلى الجيش الليبي ومجلس الأمن ورعاة اتفاق اللجنة العسكرية الليبية “5+5” بأنهم وفد حرب ولا رغبة لهم في تنفيذ اتفاق إطلاق النار ومغادرة العسكريين والمرتزقة لليبيا.

شلوف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد”الإماراتية اليوم الأحد أوضح أن تركيا تستخدم التهديد بالحرب كورقة تفاوضية خاصة عدم وجود أوراق تفاوضية تحمي المصالح التركية في ليبيا.

وأكد رئيس مؤسسة سلفيوم أن ميلشيات الوفاق تسيطر على مساحات في غرب ليبيا ذات كثافة سكانية لكنها فقيرة بالموارد والثروات، مرجحاً لجوء أنقرة للتهديد بالحرب لاتخاذ الأمر كورقة تفاوضية.

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