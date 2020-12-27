روسيا – توجت النجمة، آنا شيرباكوفا، بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا للتزحلق الفني على الجليد، التي أقيمت منافساتها أمس السبت، في مدينة تشيليابينسك.

واحتلت صاحبة الـ16 عاما، المركز الأول بعدما حصلت على 264.10 نقطة، في مجموع البرنامجين القصير والطويل.

وحققت شيرباكوفا 183.79 نقطة في البرنامج الطويل، وهذا الرقم يفوق الرقم العالمي المسجل باسم مواطنتها ألكسندرا تروسوفا (166.62 نقطة)، كما أن مجموع النقاط التي تحصلت عليها شيرباكوفا في البرنامجين القصير والطويل أكبر من عدد النقاط التي جمعتها مواطنتها الأخرى، البطلة الأولمبية، آلينا زاغيتوفا، عندما حطمت الرقم القياسي العالمي بنيلها 247.59 نقطة.

ومع ذلك، ووفقا للقواعد، فلن يتم التصديق على تسجيل أرقام شيرباكوفا كأرقام عالمية، لأنها سجلت في مسابقة وطنية.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تتوج فيها شيرباكوفا بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا.

وذهبت الميدالية الفضية لزميلة شيرباكوفا في نفس الفريق، كاميلا فالييفا، التي حصلت على ما مجموعه 254.01 نقطة، في حين كانت الميدالية البرونزية من نصيب ألكسندرا تروسوفا (246.37 نقطة).

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares