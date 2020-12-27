ليبيا – قال المحلل السياسي عز الدين عقيل إن تركيا تحاول استغلال انشغال الإدارة الأمريكية الحالية قبل تولي الرئيس الجديد جو بايدن في تعزيز تواجدها في ليبيا، والحفاظ على استمرار وجود رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

عقيل بيّن خلال لقائه عبر قناة “العربية الحدث” أن تركيا ترى في صمود السراج صمودا لاتفاقها البحري الذي يهمها في الأصل والأساس.

وأكد أن تركيا لم تأت أبدا لحماية الشرعية فالدول مصالح، مشيرا إلى أن الحديث عن الترانيم الأخلاقية ومسألة الشرعية محض كذب وافتراء بحسب قوله.

كما أضاف أن كل ما تريده تركيا هو الحفاظ على مغارة الغاز في شرق المتوسط، لافتا إلى أن قيمة استيراد تركيا من الطاقة 50 مليار دولار وفجأة وجدت هذه المغارة أمامها (الغاز في شرق المتوسط)، فهي فقط تريد أن تحرق ليبيا عن بكرة أبيها وكل المنطقة في سبيل الوصول إلى هدفها (الغاز في شرق المتوسط).