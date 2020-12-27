الولايات المتحدة – أعدت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفا للميارديرات الروس، الذين ازدادت ثروتهم في 2020، وتصدر القائمة رجل الأعمال، النائب الروسي، سليمان كريموف.

ووفقا لتقديرات “فوربس” فقد ازدادت ثروة كريموف بمقدار 11.555 مليار دولار في العام 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وتمتلك عائلة كريموف 78.6% من أسهم شركة Polyus لتعدين الذهب، ومطار محج قلعة الدولي بداغستان الروسية. وازدادت ثروة العائلة خلال 2020 بأكثر من 100% لتصل في 20 ديسمبر الجاري إلى 20.913 مليار دولار.

فيما جاء في المرتبة الثانية، فلاديمير ليسين، المالك الشريك في شركة NLMK، حيث ازدادت ثروته هذا العام بواقع 5.416 مليار دولار إلى 26.19 مليار دولار. يليه في المرتبة الثالثة رجل الأعمال عليشير عثمانوف، المالك الشريك في USM Holdings، ونمت ثروته خلال 2020 بواقع 3.636 مليار دولار إلى 16.182 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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