ليبيا- عقدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالحكومة الليبية اجتماعا تقابليا مع اللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الفريق الركن عبد الرازق الناظوري.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تناول في جدول أعماله 3 بنود رئيسية أولها مناقشة إمكانية استمرار العملية التعليمية من عدمها وفقا لما هو متوفر من احتياجات للتدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية.

وأضاف البيان أن ثاني البنود تمحور حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا ومدى تأثيرها والإجراءات التي يمكن إتخاذها لتفاديها فيما كان البند الثالث بخصوص مراكز التطعيمات ومدى استعدادها للبدء في عملية تطعيم اللقاح الخاص بكورونا مشيرا إلى مناقشة تقارير وشروح وافية قدمتها اللجنة الطبية الاستشارية فيما يخص بنود الاجتماع.

وبحسب البيان خلص الاجتماع إلى 4 نقاط أولها عدم ممانعة استمرار العملية التعليمية شرط التقيد ببروتكولات احتراز اللجنة الاستشارية فيما كان ثاني النقاط بشأن تجارب الدول المنتشرة بها السلالة الجديدة من كورونا والتأكيد على عدم خطورتها رغم سرعة انتشارها لتصدر اللجنة العليا تعليماتها للجنة الاستشارية بضرورة بكل ما يتعلق بالتدابير الوقائية الاحترازية لتفادي انتشار الوباء.

ونقل البيان النقطة الثالثة المتعلقة بجاهزية مراكز التطعيم والعاملين بها للبدء في تطعيم لقاح كورونا وعددها وفقا لعقوب أكثر من 25 مركزا لتؤكد اللجنة العليا على ضرورة التحقيق فيما ورد عبر وسائل الاعلام بخصوص عدم مطابقة مواد التعقيم داخل المؤسسات التعليمية للمواصفات العالمية وإحالة نتائج هذه التحقيقات للسلطات المختصة.

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