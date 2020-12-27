إسبانيا – كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يرغب في بعض الأحيان أن يكون شخصا غير معروف، حتى يتسنى له العيش رفقة أسرته “بصورة طبيعية”.

وأدلى ليونيل ميسي بتصريحات خلال مقابلة مع قناة “لا سيكستا” ستبث كاملة يوم الأحد، تحدث فيها عن العديد من المواضيع، من بينهما حياته الشخصية، قائلا: “أنا محظوظ بكل ما عشته، ولكن أحيانا أريد أن أكون مجهولا، أريد أن أستمتع بالذهاب للتسوق أو السينما أو المطعم، خاصة عندما أكون مع أبنائي”.

وسافر ليونيل ميسي إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه لقضاء عطلة أعياد الميلاد مع أسرته، بمعنويات عالية، وذلك بعد أن حطم الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه خلال مباراته ضد مضيفه بلد الوليد (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 15 لليغا.

وسجل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 في مرمى مضيفه بلد الوليد، ليرفع رصيده إلى 644 هدفا بقميص “البلوغرانا” ويصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، محطما رقم الأسطورة بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

ونشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، صورة عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”، لاحتفالها بأعياد الميلاد “الكريسماس”، رفقة ميسي وأطفالهما الثلاثة: تياغو، ماتيو وسيرو.

المصدر: وكالات

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