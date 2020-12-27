ميسي يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة والمدرب الأفضل في مسيرته

ميسي يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة والمدرب الأفضل في مسيرته

إسبانيا – أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فريق برشلونة يمر بفترة عصيبة، ولديه الرغبة في مواصلة العمل، وأن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، كان أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته.

وتحدث ليونيل ميسي في مقابلة مع قناة “لا سيكستا” ستذاع كاملة اليوم الأحد، عن العديد من المواضيع المهمة، من بينها مستقبله في برشلونة، الذي سينتهي عقده معه يوم 30 يونيو المقبل.

ونشرت قناة “لا سيكستا” بعضا من تصريحات ميسي، الذي كشف خلالها عن مميزات بيب غوارديولا، وبرر الأسباب التي تجعله يعتبر هذا المدرب الأفضل من بين الذين عمل معهم، بقوله: “غوارديولا لديه شيء مميز، هو يجعلك ترى الأمور بطريقة مختلفة، وطريقة تحضيره للمباريات مختلفة، وطريقة تجهيز اللاعبين دفاعيا، وطريقة ومكان الهجوم، حالفني الحظ بالعمل مع غوارديولا ولويس إنريكي، فهما الأفضل، العمل معهما عن قرب طورني على المستويين الكروي والتكتيكي أيضا”.

وأكد قائد برشلونة في تصريحاته أنه مر بفترة سيئة خلال الصيف الماضي بسبب سوء النتائج وما حدث بعد ذلك من خلافات بينه وبين إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال الأرجنتيني في هذا الصدد: “أنا الآن بخير، مررت بفترة سيئة في الصيف، بسبب نهاية الموسم وما حدث بعده، لقد استمر هذا معي في بداية الموسم، ولكنني الآن بخير وكلي أمل ورغبة في العمل”.

وأشار ليونيل ميسي إلى أن النادي الكتالوني يمر بفترة عصيبة ومع ذلك فهو يرغب في مواصلة العمل، قائلا: “أعلم أن النادي يمر بفترة عصيبة.. ولكن لدي رغبة في مواصلة العمل”.

وخرج برشلونة من الموسم الماضي خالي الوفاض، واختتمه بهزيمة كارثية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد تلك الكارثة بعث ميسي رسالة إلى إدارة برشلونة طلب فيها بالسماح له بالرحيل مجانا عن الفريق الصيف الماضي، ولكن بارتوميو عارض هذا الأمر وطلب من الأرجنتيني دفع قيمة شرطه الجزائي البالغة 700 مليون يورو، ليتمكن من الرحيل.

وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وبالتالي فأمام برشلونة خيارين فقط: إما إقناع المهاجم الأرجنتيني بتجديد عقده أو بيعه في يناير لتجنب خسارته مجانا خلال الصيف المقبل.

وارتبط اسم ميسي خلال الشهور الماضية بعملاقين اقتصاديين، هما: مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما دخل فريق تشيلسي في دائرة الصراع بحسب تقارير صحفية.

ومن المقرر أن تبث المقابلة كاملة مساء غد الأحد، سيكشف خلالها ميسي عما سيحدث معه بعد انتهاء عقده مع برشلونة وعما إذا كان سيستمر في كامب نو أم سيرحل نهاية الموسم.

المصدر: “As”

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