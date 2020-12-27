بيروت – كشف نائب لبناني من كتلة حزب الله في البرلمان عن تردد حكومة بلاده في تجديد عقد استيراد الكهرباء من سوريا خشية التعرض لعقوبات أمريكية في إطار قانون “قيصر”.

جاء ذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلا عن نائب كتلة “الوفاء للمقاومة” التي تمثل حزب الله في البرلمان حسين الحاج حسن، خلال لقائه وفدا من بلدة طفيل الحدودية (شرق) المهددة بانقطاع الكهرباء المستوردة من سوريا عنها.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، دخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم “قيصر” حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات تقول واشنطن إنها مرتبطة بالنظام السوري.

ويستورد لبنان منذ عام 1995 عشرات آلاف الميغاوات من الكهرباء، وفق عقود تجدد من حين الى آخر بين الجانبين، دون إعلان موعد ذلك.

وقال الحاج حسن: “رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، إلا أن لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا”.

وتابع: فضلاً أن لبنان لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه (ثمنا للكهرباء من سوريا)، فإن السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية مرتبكة، وهناك خوف من العقوبات (الأمريكية) غير المبررة”.

وقال الحاج حسن إن “بين لبنان وسوريا حدود وتجارة ونقل وعلاقات على مستويات مالية واقتصادية وعلاقات تجارية مشتركة، ونقل وترانزيت وحدود مشتركة وتأثر وتأثير متبادل بين البلدين”.

وأكد البرلماني اللبناني أن كتلة حزب الله “ستبقى مع سوريا حليفا في مواجهة المشاريع الأميركية في المنطقة، ومواجهة كل التحديات ومنها العقوبات التي تؤثر على الشعبين وعلى اقتصاد الدولتين”.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود لارتباط استيراده بالدولار الذي سجل ارتفاعاً قياسياً في البلاد.

الأناضول

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