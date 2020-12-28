إصابات كورونا في الجزائر تحت عتبة الـ400 لأول مرة منذ نحو شهرين

إصابات كورونا في الجزائر تحت عتبة الـ400 لأول مرة منذ نحو شهرين

الجزائر – أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، امس تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 حالة منذ 2 نوفمبر.

وأعلنت وزارة الصحة رصد 6 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2728 والإصابات إلى 98249.

وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس كورونا في اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.

وأعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس السبت، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرا في بلاده في شهر يناير 2021.

وسبق، خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن موعد وصول اللقاح إلى الجزائر المحدد بحلول شهر يناير من قبل العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء الطبيين.

المصدر: RT

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