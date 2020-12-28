الأردن – سجل الأردن امس 29 حالة وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات مقارنة مع الحصيلة التي سجلت يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 287,946 شخصا، أما الوفيات فبلغت 3758 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 105 حالات، فيما غادرت 141 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 2863 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 261,514 حالة.

وجاءت هذه الزيادة في حصيلة الإصابات والوفيات بالوباء تزامنا مع إعلان الحكومة الأردنية في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات إن الإصابتين رصدتا لدى زوجين وصلا من بريطانيا يوم 19 ديسمبر بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشددا على أن حالة المصابين الصحية ممتازة.

المصدر: “عمون”

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