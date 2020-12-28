الولايات المتحدة – لم يتأثر الدولار كثيرا بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19، وسط تعاملات ضعيفة، اليوم الاثنين، بسبب العطلات.

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151 نقطة، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وزاد الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.

وقع ترامب على حزمة المساعدات لمتضرري الجائحة، وإنفاق حكومي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتتجنب الحكومة الأمريكية بذلك إغلاقا جزئيا من غد الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2273 دولار، والذي لامسه الشهر الجاري.

المصدر: رويترز

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