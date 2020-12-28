ليبيا – قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس محمد الزبيدي إن زيارة الوفد المصري تأتي بعد استضافة القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية (5 + 5) واللجنة الدستورية، والنجاح في تحقيق اختراقات كبيرة بخصوص فتح الطرق بين الشرق والغرب، وتبادل الأسرى بين الجيش وحكومة الوفاق، والاتفاق على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

الزبيدي لفت في تصريح لصحيفة”العرب” إلى أن زيارة خلوصي أكار لطرابلس، هدفها عدم خروج المرتزقة وخرق حدود التماس بين الشرق والغرب لإفشال نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية.

وأكد على أن زيارة أكار هدفها أيضاً السعي إلى إشعال توترات أمنية لعودة الأمور إلى نقطة الصفر.