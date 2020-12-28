بيسكوف: لدى بوتين مناعة ضد هجمات على شخصه تأتي من الغرب ومن الداخل

بيسكوف: لدى بوتين مناعة ضد هجمات على شخصه تأتي من الغرب ومن الداخل

موسكو – أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متمسك بعدم الرد على هجمات ضده بصورة عاطفية.

وفي تصريحات لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” التلفزيوني، قال بيسكوف، إن “الهجمات الإعلامية على بوتين في الغرب وفي داخل البلاد مستمرة على مدار عقدين من الزمن على أقل تقدير، ولا بد أن مناعة معينة قد تبلورت لدى الرئيس خلال هذه الفترة”.

وبحسب المتحدث فإن بوتين لم يرد أبدا على كل هجمة وكل تصريح كاذب عنه “ولا يمكن حتى التصور أن يرد بوتين عليها بشكل عاطفي وكأنه صبي غير منضبط”.

وأضاف أن “بوتين أكثر صمودا من أولئك الذين يحاولون الإساءة إليه”.

وفي تطرقه إلى موضوع الأزمات الراهنة والعقوبات المفروضة على روسيا، أكد بيسكوف استعداد موسكو لاستمرار جائحة كورونا ولركود الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعدادها “لكل مظاهر عدائية ضدها، التي لن تذهب هي الأخرى للأسف مع حلول رأس السنة الجديدة”.

المصدر: وكالات روسية

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