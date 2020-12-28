الصين – ذكر تقرير صدر عن مركز البحوث الاقتصادية والتجارية CEBR أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة اقتصاديا بحلول العام 2028، وفقا لما نقلته وكالة “نوفوستي” عن التقرير اليوم الاثنين.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الصيني سيتفوق على نظيره الأمريكي قبل 5 سنوات مما كان متوقعا في وقت سابق، وقال مركز الأبحاث: “الاقتصاد الصيني بالدولار سوف يتفوق على الاقتصاد الأمريكي في 2028، أي قبل 5 سنوات كاملة مما كنا نعتقد في العام الماضي”.

وعن السبب الذي ساهم في تفوق الاقتصاد الصيني، أشار التقرير إلى جائحة كوفيد -19، وقال إن “إدارة الصين الماهرة للوباء والتأثير طويل الأمد الذي سيحدثه الوباء على النمو الغربي يعني أن الأداء النسبي للصين قد تحسن”.

وأفاد التقرير أيضا بأن الهند ستصبح الاقتصاد الثالث في العالم، متفوقة على اليابان، التي ستتراجع إلى المركز الرابع بحلول العام 2030.

ووفقا للتقرير فإن الاقتصاد الروسي سيصعد ليتبوأ المركز العاشر عالميا، أما ألمانيا فستأتي في المركز الرابع عالميا في 2030.

المصدر: نوفوستي

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