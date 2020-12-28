ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز الموالي بشدة لتركيا أنه من المبكر الحديث عن نتائج لاجتماعات الوفد المصري الذي يزور طرابلس خاصة بعد التوتر الأخير بين الوفاق ومصر.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الاثنين رأى أن الشق الأمني هو الجزء الرئيسي في المحادثات بين الجانبين، إضافة إلى الحديث عن الأوضاع السياسية ومن بينها خيار استمرار حكومة الوفاق الحالية في أداء مهامها.

وأوضح أن الوفاق ستطالب بتفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة سابقا والتي تخدم البلدين، إضافة إلى تنسيق الترتيبات بين الجانبين بعد معرفة خيارات الدولة المصرية في التعامل مع الملف الليبي.

دبرز اختتم :” السلطات المصرية لن تفرط في حليفها حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) في ليبيا إلا عند الحصول على ضمانات تعتقد أنها متوفرة في شخص حفتر فقط”، مشيرًا إلى أن مواقف السلطات في طرابلس من حفتر واضحة لا تحتاج إلى تفصيل.

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