الولايات المتحدة – سجل داميون لي، رمية ثلاثية قاتلة قبل 1.7 ثانية من النهاية، ليقود غولدن ستيت وريورز لتحقيق فوزه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم 129-128 على شيكاغو بولز امس.

وتألق زاك لافين من شيكاغو بولز وأحرز 33 نقطة، منها 11 نقطة في الربع الأخير وكان وراء التقدم بنقطتين قبل خمس ثوان من النهاية، لكن ذلك لم يكن كافيا للخروج بالانتصار.

وبينما كانت كل الأنظار نحو ستيفن كوري، نجم ووريورز، الذي أحرز 36 نقطة في أفضل حصيلة بالمباراة، فإن قريبه لي صعق بولز برمية ثلاثية حاسمة.

وحقق ووريورز فوزه الأول بعد الخسارة في أول جولتين أمام بروكلين نتس وميلووكي باكس.

وتأخر ووريورز 121-112 قبل حوالي أربع دقائق من النهاية، لكنه تعافى بعد ذلك وقلص الفارق قبل أن يسجل الرمية الحاسمة.

وأنهى كوري المباراة بتسجيل خمس رميات ثلاثية من 15 محاولة، وكانت الرمية الأولى الناجحة هي الرمية 2500 في مسيرته.

واختتم لي اللقاء بتسجيل 12 نقطة كلها من رميات ثلاثية.

المصدر: “رويترز”

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