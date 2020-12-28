ليبيا – أكد الصحفي المصري المختص بالشأن الليبي محمد عامر أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تأتي ضمن حرص القاهرة على أن يكون لديها قنوات اتصال مع مختلف أطراف الأزمة الليبية.

عامر أوضح خلال حديثه لبرنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة”NEWS218″ أمس الأحد أن توقيت الزيارة له الكثير من الدلالات، في مقدمتها، أن مصر تريد أن تُثبت أنها قادرة على التواجد في غرب ليبيا.

وأشار الصحفي المصري إلى أن القاهرة ترغب في هدم ما تحاول أن تقوله أنقرة بأن الغرب الليبي خاضع لتركيا، وأن للزيارة رسالة مفادها أن مصر موجودة في الغرب الليبي، في طرابلس، ضمن وفد أمني، بغض النظر عما سيتم نقاشه في هذه الزيارة. وجدّد الصحفي المصري المختص بالشأن الليبي، قوله إن “الرسالة واضحة، إلى تركيا.. بأن مصر لديها القدرة على أن تتحرك في ليبيا، شمالاً وشرقًا وجنوبًا، وهذه أول رسالة تصل إلى تركيا”.

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