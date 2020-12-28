إسبانيا – أكد تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الاثنين، أن دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، البالغ 32 عاما، طلب الرحيل عن صفوف النادي المدريدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن كوستا طلب من إدارة ناديه إنهاء عقده الذي يمتد حتى صيف 2021 في يناير المقبل، لأسباب شخصية.

وأضافت الصحيفة أن الكرة الآن في ملعب أتلتيكو مدريد، الذي يستعد للجلوس مع اللاعب للتحدث معه، وإذا لم يغير رأيه، سيحاول النادي تسهيل عملية رحيله من خلال إيجاد اتفاق مناسب للطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الروخي بلانكوس” قد يدخل الميركاتو الشتوي من أجل ضم مهاجم جديد، حال السماح برحيل كوستا، خاصة وأن الفريق لا يمتلك حاليا كمهاجم صريح سوى الأوروغوياني، لويس سواريز.

ومنذ بداية الموسم، عانى كوستا من إصابات عديدة ومختلفة، حيث أصيب بفيروس كورونا، بجانب إصابة عضلية وإصابة في الساق اليمنى، أبعدته عن 13 مباراة لأتلتيكو مدريد.

المصدر: صحيفة ماركا الإسبانية

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