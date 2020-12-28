فرنسا – أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تفاؤله بعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا وأوروبا اليوم الأحد، مؤكدا وجود “سلاح جديد” لمواجهة الجائحة.

وكتب في تغريدة: “لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: إنه اللقاح”، مؤكدا أن “المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون في تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أقولها وأكررها: اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا في باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم”.

ودشنت أوروبا اليوم الأحد حملة تطعيم ضخمة للوقاية من “كوفيد-19” بدأتها بالمسنين والفرق الطبية على أمل وضع نهاية لجائحة كبلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة في أنحاء العالم.

المصدر: RT

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