ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق إن الاجتماع الذي عقد مع وفد جمهورية مصر العربية تركز حول التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

معيتيق أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والامني.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس في اقرب الأجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

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